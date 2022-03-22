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Фейк: активы Центробанка России уйдут на Украину

Фейк: активы Центробанка России уйдут на Украину

22.03.2022 | 16:06
Евросоюз намерен передать замороженные активы ЦБ РФ Украине. Ранее первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин заявлял, что Украина претендует на золотовалютные резервы России, сообщает сайт войнасфейками.рф. Пока никаких шагов для этого не предпринималось, а глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан однозначно заявил, что у Парижа нет планов передавать замороженные активы Центробанка России Украине. По его словам, Париж продолжит финансово поддерживать Киев, но это никак не связано с резервами. Отметим, что Франция заморозила активы Банка России на €22 млрд.
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