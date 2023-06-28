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Федеральный Минтруд подготовил проект постановления о днях отдыха для россиян в 24-м году

Федеральный Минтруд подготовил проект постановления о днях отдыха для россиян в 24-м году

28.06.2023 | 12:13
10 выходных на новогодние каникулы и по четыре – на майские праздники… Федеральный Минтруд подготовил проект постановления о днях отдыха для россиян в 24-м году. Согласно документу, в начале года россиянам предложат не работать с первого по восьмое января. При этом каникулы начнутся  30-го декабря нынешнего года... В феврале дни отдыха –  с 23-го по 25 число, а в марте – с восьмого по 10. Майские праздники начнутся в апреле – с 28-го по первое мая. Следующие – с девятого по 12. Традиционно будем отдыхать в День России 12-го июня. А в ноябре – с третьего по четвертое. И в последнем месяце следующего года – с 29-го по 31. Добавлю, что из-за переноса рабочими станут три субботы – 27  апреля, второе ноября и 28 декабря. Таков план Минтруда России. https://t.me/vestikbr
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