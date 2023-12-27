Росреестру – 15 лет… Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии отметила юбилей 25 декабря. Сегодня в региональном управлении ведомства провели брифинг, посвященный этой дате.
Главным достижением службы назвали создание Единого госреестра недвижимости, который объединил информацию о земельных участках, зданиях и других объектах. Разработали и внедряют госпрограмму «Национальная система пространственных данных».
Это единая цифровая платформа, которая объединяет разрозненные сведения о земле и иных объектах на территории страны. Приняты законы, которые упрощают оформление бытовой недвижимости.
С момента основания службы сроки оказания услуг сократили примерно в 15 раз, отметили на встрече с журналистами.
https://t.me/vestikbr