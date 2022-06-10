Федерация альпинизма России ужесточила требования к участникам акции “Эльбрусиада-2022”

Для тех, кто намерен подняться на Эльбрус в честь столетия Кабардино-Балкарии! Федерация альпинизма России ужесточила требование к участникам массовой акции – в целях их безопасности. Отмечается, что уже сейчас очень много заявок от желающих. В профильной федерации подчеркивают: отправиться смогут лишь те, у кого есть опыт восхождений на горные вершины. Саму акцию назвали «Эльбрусиада-2022». Состоится она в августе. В команду попадут сто человек со всей страны. В приоритете, отмечают организаторы, - жители Кабардино-Балкарии. Альпинистов будут сопровождать 20 опытных инструкторов. После завершения в Приэльбрусье планируют установить стелу с именами всех участников. Добавим, что подобное массовое восхождение в истории современной России проведут впервые.