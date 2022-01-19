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Еженедельный «муниципальный час» провел сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков

Еженедельный «муниципальный час» провел сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков

19.01.2022 | 22:01
На повестке - эпидемиологическая ситуация в регионе, реализация национальных проектов, а также празднование столетия КБР. В начале встречи руководитель республики проинформировал собравшихся о текущем положении дел в связи с распространением нового штамма коронавируса - омикрон. Сейчас никаких всплесков заболеваемости в Кабардино-Балкарии не фиксируется, но все медицинские службы мобилизованы. Республика полностью готова к очередной волне пандемии, подчеркнул Казбек Коков. Также отмечено: о введении дополнительных ограничительных мер речь пока не идет, но темпы вакцинации необходимо усиливать. Президент России поручил всем регионам держать ситуацию с ковидом на особом контроле. Федеральный центр окажет дополнительную помощь на приобретение лекарств и тест-систем.
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