Еженедельный «муниципальный час» провел сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков

На повестке - эпидемиологическая ситуация в регионе, реализация национальных проектов, а также празднование столетия КБР. В начале встречи руководитель республики проинформировал собравшихся о текущем положении дел в связи с распространением нового штамма коронавируса - омикрон. Сейчас никаких всплесков заболеваемости в Кабардино-Балкарии не фиксируется, но все медицинские службы мобилизованы. Республика полностью готова к очередной волне пандемии, подчеркнул Казбек Коков. Также отмечено: о введении дополнительных ограничительных мер речь пока не идет, но темпы вакцинации необходимо усиливать. Президент России поручил всем регионам держать ситуацию с ковидом на особом контроле. Федеральный центр окажет дополнительную помощь на приобретение лекарств и тест-систем.