Ежегодно 6 тысяч жителей КБР становятся донорами крови

В Кабардино-Балкарии ежегодно около шести тысяч жителей становятся добровольными донорами. Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.
Донорство в республике стало настоящим символом отзывчивости и взаимопомощи. Служба крови проводит более 10 тысяч процедур в год. Почти девять сотен человек носят звание «Почетный донор России». 1 800 жителей вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга. В города и районы регулярно выезжают мобильные бригады.
Совсем недавно республиканская Служба крови получила высокую оценку на федеральном уровне и стала дипломантом конкурса Премии правительства России в области качества. А вплоть до 27 июня Станция переливания крови Кабардино-Балкарии будет площадкой для просветительских и донорских акций, приуроченных к Всемирному дню донора крови. Отмечается он 14 июня. Это часть реализации проекта «ДНК Единой страны».
Основная цель – привлечь новых доноров костного мозга в рамках патриотического и социально значимого проекта. К движению присоединятся представители образовательных и государственных учреждений республики, сотрудники силовых структур и правоохранительных органов.
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