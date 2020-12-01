Ездить правильно, а главное – безопасно в условиях непогоды


Этому слушателей автошкол обучают дорожные полицейские Кабардино-Балкарии. Одно из занятий состоялось в Нальчике: беседовали с курсантами регионального отделения ДОСААФ. Будущим водителям рассказали о езде по заснеженным трассам, а также об управлении автомобилем в вечернее время, в туман и непогоду. Слушатели также узнали о причинах, по которым случаются дорожно-транспортные происшествия.
Полицейские проводят такие встречи с курсантами автошкол, чтобы повысить не только их грамотность, но и сознательность, отмечают в автоинспекции.

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