Ездить правильно, а главное – безопасно в условиях непогоды





Этому слушателей автошкол обучают дорожные полицейские Кабардино-Балкарии. Одно из занятий состоялось в Нальчике: беседовали с курсантами регионального отделения ДОСААФ. Будущим водителям рассказали о езде по заснеженным трассам, а также об управлении автомобилем в вечернее время, в туман и непогоду. Слушатели также узнали о причинах, по которым случаются дорожно-транспортные происшествия.

Полицейские проводят такие встречи с курсантами автошкол, чтобы повысить не только их грамотность, но и сознательность, отмечают в автоинспекции.