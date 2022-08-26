Этим вечером зажглась новая подсветка на телебашне в Нальчике

Все жители и гости столицы республики стали свидетелями того, как впервые на телевизионной башне зажглась новая подсветка. Как преобразилась телевышка, вы можете сейчас видеть на экранах. Масштабная реконструкция башни проводилась с февраля и включала в себя не только монтаж оригинальной архитектурно-художественной подсветки. Это и обновление оборудования, усиление опор сооружения, покраска. И вот теперь - к 100-летнему юбилею республики - эта достопримечательность Нальчика засверкала новыми огнями.