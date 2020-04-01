Если продуты питания резко подорожали…

О таких фактах можно сообщить в прокуратуру республики на телефонную горячую линию, проинформировали в пресс-службе надзорного ведомства. Сотрудники прокуратуры ежедневно отслеживают цены на товары первой необходимости, в том числе продовольствие. Делают это, чтобы не допустить спекуляций в условиях, когда введены ограничительные меры из-за коронавируса. Помочь выявить факты недобросовестной торговли можно по телефону, указанному на экране. Информацию о завышении цен на социально значимые продукты питания принимают ежедневно, без выходных, с 9-ти до 18-ти часов. При обращении на горячую линию нужно сообщить имеющиеся сведения о продавце, где была сделана покупка и сколько стоил товар.