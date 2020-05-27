Еще раз о любви…

В Нальчике вышла в свет книга на кабардинском языке «Счастьем укрою тебя». Автор – жительница Баксанского района КБР Римма Шогенова — свои произведения издает уже несколько лет. Ее первый сборник «Слеза, застывшая на розе» увидел свет в 2015 году. В своих стихотворных и прозаических произведениях Римма Шогенова описывает послевоенные годы, красоту родного края, людскую доброту и, конечно, рассказывает о притяжении людских сердец.

«Римма узнала о судьбе двух людей, которые живут в Заюково. Муж и жена. Они прожили вместе несколько десятилетий. Жена ушла. И вот муж захотел, чтобы Рима написала об их судьбе. И Римма создала эту книгу. Она читается на одном дыхании», — говорит Виктор Котляров, в издательстве которого тиражом в 100 экземпляров и вышла в свет книга.