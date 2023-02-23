Еще один мост на автодороге «Кавказ» в Кабардино-Балкарии станет четырехполосным, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ» . В июле 2024 года движение запустят по обновленному сооружению длиной 135 м через реку Черек близ села Старый Черек на 471-м километре федеральной трассы Р-217. Ввиду естественного износа конструкции моста и растущей транспортной нагрузки – до 35 тыс.авт./сут., объект капитально отремонтируют и расширят с двух до четырех полос движения. С начала работ в августе 2022-го мостовики по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» устроили временное сооружение и разобрали старый мост. Сейчас ведут буровые работы по укреплению фундаментов опор и обновлению самих опор, затем устроят шестипролетное строение. В целях повышения устойчивости моста смонтируют деформационные швы и укрепят конусы. Для устройства мостового полотна уложат бетонный выравнивающий слой с гидроизоляцией и слои асфальтобетона, где верхний – щебеночно-мастичный. Мост станет шире на 9 м (25 м против 16), а ширина каждой из четырех полос составит по 3,5 м. Для защиты насыпи от размыва и регулирования русла реки проведут берегоукрепительные работы. На объекте переустроят линии электроосвещения, установят осевое и краевое ограждения, новые дорожные знаки, нанесут разметку из термопластика. В ходе капремонта мостостроители применят инновационные материалы и технологии. В их числе напыляемая гидроизоляция – битумно-полимерная эмульсия, которая обеспечит долговечность и водонепроницаемость. В переходных зонах деформационных швов устроят полимербетон – эластичный материал, устойчивый к нагрузкам и деформациям. Помимо этого, смонтируют автоматическую противогололедную систему в целях предупреждения образования наледи на ездовом полотне при низких температурах. На время производства работ движение осуществляется по временному мосту по двум полосам – по одной в каждую сторону. Напомним, федеральная автомобильная дорога Р-217 «Кавказ» соединяет Кабардино-Балкарию со Ставропольским краем и Республикой Северная Осетия – Алания. Автодорога также является главной транспортной артерией региона, соединяющей практически все районы Республики.