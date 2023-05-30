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Еще один гуманитарный груз из КБР отправили в зону СВО

Еще один гуманитарный груз из КБР отправили в зону СВО

30.05.2023 | 09:26
Собрали его в Нальчике в Общественной приемной единороссов. В коробках – продукты питания: мясные, рыбные и овощные консервы, макароны, чай и кофе, конфеты и печенье. Также отправили медикаменты – все, что нужно для оказания первой помощи: перевязочные материалы, шприцы, дезинфекторы и лекарства. По просьбам военнослужащих решили формировать наборы из провизии и товаров первой необходимости. С этой же партией отправили два генератора. И по традиции в посылках – письма детей с добрыми пожеланиями в адрес защитников Родины. Добавим, что пункт сбора в Общественной приемной «Единой России» создали осенью прошлого года, и это уже третья партия груза, собранного при участии партийцев.   https://t.me/vestikbr
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