Еще 89 человек заразились коронавирусом за сутки, сообщает региональный оперштаб





Выздоровевших – 121. Двое мужчин – житель Урвани 52-го года рождения и нальчанин – 74-го – скончались. В госпиталях сегодня лечатся более полутора тысяч пациентов, 89 – в реанимации. Отмечу, что ковид тестами подтвержден не у всех из них. Врачи напоминают, инфекция особо опасна для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онко заболеваниями. Очень важно соблюдать меры профилактики: носить маски и держать дистанцию в людных местах, часто мыть руки и избегать рукопожатий и объятий при приветствии.