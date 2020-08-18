Еще 20 пациентов излечились от коронавируса, заразились 17 человек





В госпиталях медицинскую помощь получают 235 больных, 17 из них – в реанимациях. По данным специалистов, с начала пандемии в республике проведено около ста сорока тысяч тестов. Эпидситуация стабильная, число пациентов с тяжелым течением заболевания снижается, однако инфекция продолжает циркулировать, 80 процентов заразившихся переносят ее в лёгкой и бессимптомной форме, говорят врачи. А потому нельзя забывать о мерах профилактики: это масочный режим и дистанция в людных местах, частое мытье рук, а при повышении температуры – вызов врача на дом.