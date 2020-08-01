Еще 18 человек окончательно избавились от коронавируса, заболели – 15





Такова статистика от регионального оперштаба за минувшие сутки. Полностью справились с болезнью уже пять тысяч 754 человека, а за все время были инфицированы свыше шести тысяч ста. В настоящее время в специализированном госпитале лечатся более двухсот пациентов. Есть среди них и те, у кого тест на коронавирус дал отрицательный результат. Особо тяжелых случаев – 15: эти люди находятся в реанимации. За сутки в Кабардино-Балкарии провели больше восьмисот исследований на наличие инфекции, за весь период — свыше ста тридцати двух тысяч.