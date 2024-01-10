Эпидемическая ситуация в КБР остается напряженной

10.01.2024 | 16:10
Больницы практически заполнены, закрылась на карантин школа в Кашхатау. В республике растет уровень заболеваемости, причем не только гриппом. Врачи говорят, к сезонным вирусным инфекциям присоединились коклюш и корь. Причина – большая пациентов не привиты от этих заболеваний. Как с ситуацией справляются медики? Зарета Вологирова из Нальчика попала в инфекционное отделение сразу с двумя внуками. Высокая температура, сильный кашель, тошнота... Такие симптомы – у обоих, но у старшего Тимура – грипп, а вот у младшего Кантемира – уже пневмония. В больнице они с седьмого января... С поражением легких – и трехлетняя Нина. Мама рассказывает, что в детский сад девочка не ходит, но вирус все же «поймала». Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями заполнен пациентами. Сегодня врачи подсчитали: за неделю из одного отделения для взрослых выписали 90 человек, из пяти детских – около 200. Помимо гриппа, есть и пациенты с лабораторно подтвержденной корью. У тех, кто находится в тяжелом состоянии, порой диагностируют и коклюш. То, что распространение вирусных инфекций в республике увеличилось, подтвержают и в управлении Роспотребнадзора. Сейчас подвели итоги декабря. В сравнении с ситуацией годичной давности показатели – вдвое выше. 44 случая гриппа зафиксировали всего за один месяц. Эпидпороги пока не превышены, однако школы уже переводят на дистанционный формат обучения.   https://t.me/vestikbr
