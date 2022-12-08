Энергетики КБР в усиленном режиме продолжают восстанавливать электроснабжение населенных пунктов

Утром пятого декабря без света остались девять населенных пунктов Зольского района. К вечеру того же дня их число выросло до 13. Причина – на проводах образовалось много льда. Под тяжестью коммуникации стали рваться.
По словам специалистов, такие ЧС в сезон холодов в этой местности – не редкость. Сказываются особенности климата – высокая влажность и сильный ветер. Чтобы устранить аварии, за дело сразу же взялись бригады местной электросетевой компании.
Ледяная корка, достигающая 13 см в толщину, покрыла основные питающие линии Зольского района. Под тяжестью рвались не только провода – ломались опоры и деревья вдоль дорог. На помощь зольским энергетикам пришли коллеги из Прохладненского, Майского, Лескенского, Эльбрусского районов и из Нальчика. Специалисты продолжают работать день и ночь.
Особо напряженные условия ждали энергетиков в горных районах. В Белокаменском трудятся сразу несколько бригад, в том числе специалисты “Эльбрусских электросетей”.
Сейчас в Зольском, Баксанском и Чегемском районах аварии на электролиниях устраняют почти 120 специалистов. В их распоряжении – полсотни единиц спецтехники. Продолжаются пробные подключения отремонтированных коммуникаций к общей сети.
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