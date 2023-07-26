Энергетик Тенгиз Маржохов из КБР пишет стихи и сказки для детей

Тенгиз Маржохов по профессии энергетик, но литературой увлекся в детстве, и этому интересу не изменяет. Целостные, законченные произведения стал создавать в 2009-м. Публиковал их в различных электронных и печатных изданиях.
В 15 году отправил свое первое крупное полотно под названием «Каверна: больничный роман» на Форум молодых писателей Северного Кавказа. В результате остросоциальное произведение издали в Москве тиражом в тысячу экземпляров.
Несколькими годами ранее этот роман уже публиковали – в Нальчике, но более скромным тиражом – в сто экземпляров.
Маржохов пишет не только для взрослых, но и для детей. Сказки создает по мотивам нартского эпоса. В авторской копилке уже три таких произведения. Сейчас работает над четвертым, где главный герой – выдуманный герой Хапитошка.
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