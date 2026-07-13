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Эмма Карданова отмечает юбилей: путь от Дальнего Востока до Северного Кавказа

Эмма Карданова отмечает юбилей: путь от Дальнего Востока до Северного Кавказа

13.07.2026 | 13:00
Переезды с края на край огромной страны. Встречи, которые меняли планы. Решения, определившие целую жизнь… Сегодня юбилей отмечает Эмма Карданова. Ее биография стала живым мостом между эпохами, а доброта и неравнодушие продолжают согревать десятки людей. Эмма Карданова родилась на Дальнем Востоке в семье пограничника. Жила на Украине, в Зауралье, но судьба отправила ее на Северный Кавказ, где она стала настоящей горянкой по духу. Несмотря на почтенный возраст юбиляр и сегодня продолжает работать: трудится в городском совете ветеранов, отвечает за взаимодействие с участниками Великой Отечественной, с вдовами умерших участников войны, тружениками тыла. На ее рабочем столе телефон не умолкает. В городском совете ветеранов Эмма Карданова уже восемь лет. Но практически вся ее трудовая деятельность связана с Нальчикским электровакуумным заводом, куда она приехала после учебы в Москве. Помог случай: в МГУ познакомилась с уроженцем Старого Черека Билялом Кардановым. Он как раз приехал в столицу из Ленинграда защищать кандидатский минимум. Недолгое знакомство и девушка отправилась в Кабардино-Балкарию. Любовь и взаимное уважение помогли супругам прожить вместе три десятка лет, воспитать двоих дочерей. Сейчас у Эммы Кардановой четверо внуков и один правнук. Нальчанка признается: Кавказ стал для нее родным не только по судьбе, но и по духу. Ее задор и улыбка моментально заряжают окружающих. Секрет долгой жизни простой: любить людей и чувствовать себя нужной, признается нальчанка. Эмма Карданова бережно хранит старые фотографии. В каждом снимке – целая история. Сегодня к ним добавятся еще несколько: именинница в окружении родных и близких, друзей и знакомых… По-прежнему в центре внимания тех, кому она так дорога.   https://t.me/vestikbr
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