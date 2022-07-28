Эльбрусский высокогорный отряд МЧС России отмечает 30-летие

Не переживать было невозможно. До вершины Эльбруса всего 200 метров. Ночь. Минус 50. 11 спасателей и пять участников восхождения перестали выходить на связь. Выжить в таких условиях почти нет шансов. Но Эльбрусский поисково-спасательный отряд МЧС России вернулся с горы без потерь.
Зона их ответственности – вся Кабардино-Балкария. С ее непростым горным рельефом, маршрутами высшей категории сложности и растущим туристическим потоком. Только с начала года сотрудники отряда провели 60 сложнейших операций, в которых спасли больше полусотни людей.
Самый высокогорный отряд МЧС России базируется в поселке Терскол, отсюда всего 4 км до поляны Азау, где обычно начинается подъем на Эльбрус, именно здесь альпинисты и туристы регистрируются у спасателей.
Гора Эльбрус – излюбленное место туристов и альпинистов. Именно здесь чаще всего случаются непредвиденные ситуации. Маршруты высшей точки Европы могут стать настоящей ловушкой для неподготовленных и самонадеянных. Их приходится вызволять... Спасатели Кабардино-Балкарии участвовали и в ликвидации последствий ЧС общероссийского масштаба. Это и сошедший на Кармадонском ущелье ледник, и наводнения на Юге России в 2010-м, и Тырныауз 2000-го…
Этот год для отряда запомнится не только 30-летним юбилеем. В 2022-м на службе появилась первая девушка-спасатель. Анастасия Клименкова приехала из Псковской области. Вначале работала гидом. А со временем поняла, что ее призвание – помогать людям выходить из сложных ситуаций.
Эльбрусский отряд – это почти 70 высококлассных специалистов, которые каждый день работают на пределе человеческих возможностей. Пятеро получили квалификацию “спасатель международного класса”. Четверым присвоено почетное звание “Заслуженный спасатель России”. Есть в коллективе свои кинологи и водолазы.
Рекорды России, ордена Мужества, статус лучшего в стране, признание коллег со всего мира… За 30 лет Эльбрусский отряд смог добиться высших достижений. Здесь лучшая техника и снаряжение, но главное – люди: профессиональные, скромные и самоотверженные.
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