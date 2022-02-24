home
Главная
>
Новости
>
Эльбрусский горнорудный комбинат взял первый кредит в 80 миллионов рублей

Эльбрусский горнорудный комбинат взял первый кредит в 80 миллионов рублей

24.02.2022 | 22:49
Эльбрусский горнорудный комбинат взял первый кредит в 80 миллионов рублей. На эти деньги построят дорогу к рабочей площадке. Финансовая организация, к которой обратились на комбинате, готова предоставить предприятию из Кабардино-Балкарии заем в общей сумме 750 миллионов рублей. Большие средства необходимы, так как предстоит восстановить подземный рудник, построить обогатительную фабрику, создать в Тырныаузе необходимую инфраструктуру. Ожидается, что здесь станут работать 700 человек. Уже созданы технологические регламенты по возобновлению добычи вольфрама и молибдена на комбинате в Эльбрусском районе.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных