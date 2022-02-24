Эльбрусский горнорудный комбинат взял первый кредит в 80 миллионов рублей. На эти деньги построят дорогу к рабочей площадке. Финансовая организация, к которой обратились на комбинате, готова предоставить предприятию из Кабардино-Балкарии заем в общей сумме 750 миллионов рублей. Большие средства необходимы, так как предстоит восстановить подземный рудник, построить обогатительную фабрику, создать в Тырныаузе необходимую инфраструктуру. Ожидается, что здесь станут работать 700 человек. Уже созданы технологические регламенты по возобновлению добычи вольфрама и молибдена на комбинате в Эльбрусском районе.