"Эльбрус" вошел в тройку лучших курортов России для катания на сноуборде

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых лучших российских курортов для сноубординга в 2022 году. Список составлен по итогам интернет-опроса более пятидесяти тысяч посетителей портала. В тройку лучших вошли "Роза Хутор" в горах Сочи, Шерегеш в Кемеровской области и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Также в рейтинг попали Белокуриха в Алтайском крае, "Абзаково" в Башкортостане, "Большой Вудъявр" в Мурманской области, "Сорочаны" в Московской области, "Бобровый лог" в Красноярске, "Горный Воздух" в Южно-Сахалинске и "Гора Белая" в Свердловской области.