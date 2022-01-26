home
Главная
>
Новости
>
"Эльбрус" вошел в тройку лучших курортов России для катания на сноуборде

"Эльбрус" вошел в тройку лучших курортов России для катания на сноуборде

26.01.2022 | 11:29
  Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых лучших российских курортов для сноубординга в 2022 году. Список составлен по итогам интернет-опроса более пятидесяти тысяч посетителей портала. В тройку лучших вошли "Роза Хутор" в горах Сочи, Шерегеш в Кемеровской области и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Также в рейтинг попали Белокуриха в Алтайском крае, "Абзаково" в Башкортостане, "Большой Вудъявр" в Мурманской области, "Сорочаны" в Московской области, "Бобровый лог" в Красноярске, "Горный Воздух" в Южно-Сахалинске и "Гора Белая" в Свердловской области.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных