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Эльбрус участвует в народном голосовании за лучшие горнолыжные курорты страны

Эльбрус участвует в народном голосовании за лучшие горнолыжные курорты страны

05.09.2022 | 16:36
Мнения жителей собирают в рамках национальной премии “Горы России”. В числе претендентов на победу – полторы сотни курортов во всех округах. Высочайшая точка Европы конкурирует с Архызом в Карачаево-Черкесии, Красной Поляной в Сочи, комплексами “Манжерок” на Алтае и “Шерегеш” в Кемеровской области. Основных номинаций – почти три десятка. Среди них – лучшее место отдыха, самый востребованный отель и лидер в событийном туризме. Голосование продлится до середины октября. В рамках премии назовут и победителей в дополнительных номинациях, которых определят эксперты. Итоги конкурса подведут в Москве в 20-х числах ноября. Выразить свое мнение можно на сайте нашигоры.рф.   https://t.me/vestikbr
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