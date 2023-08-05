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Эльбрус снова встретил любителей экстремальных видов спорта со всего мира

Эльбрус снова встретил любителей экстремальных видов спорта со всего мира

05.08.2023 | 10:10
В этом году на участие заявились две тысячи спортсменов. Трейлраннингом Анна Труднева занимается более пяти лет. На фестиваль бега «Alpindustria Elbrus Race» приезжает уже третий раз. Начинала с коротких маршрутов. Сейчас выбрала дистанцию посложнее – 25 километров. Фестиваль собрал в Приэльбрусье около двух тысяч бегунов со всего мира. Для них подготовили семь дистанций разных уровней сложности. Перед стартом – обязательный инструктаж по технике безопасности в горах. В программе фестиваля также встречи с победителями различных марафонов по трейлу. Среди них и серебряный призер мира в забеге на 100 миль в Кейптауне Алексей Толстенко. Самый сложный маршрут – забег вокруг Эльбруса. Дистанция 135 километров, общий набор высоты – сем тысяч 580 метров. Участники стартовали в четыре часа утра. На преодоление пути им дается чуть меньше двух суток. За спиной у бегунов рюкзаки с одеждой, снаряжением, в том числе солнцезащитными кремами и теплыми вещами. Чтобы быть готовыми к любым погодным условиям. Фестиваль рассчитан на три дня. Победителей ждут медали и памятные призы.   https://t.me/vestikbr
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