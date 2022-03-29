Эльбрус готовится к летнему сезону восхождений и трекинга

На склонах самой высокой горы Европы продолжается горнолыжный сезон, и одновременно идет подготовка к летнему сезону восхождений и трекинга, который пользуется популярностью, как у опытных альпинистов, так и у новичков. Эльбрус доступен круглый год, однако традиционно сезон восхождений длится с мая по октябрь. «Начинающим альпинистам не стоит планировать штурм вершин на майские праздники, лучше подождать более теплой устойчивой погоды, — советует лыжный и горный гид, член Ассоциации горных гидов России Лиза Паль. — В последний месяц весны погода холодная и ветреная, восхождения в это время подойдут только опытным спортсменам, которые умеют работать с альпинистскими страховкой и снаряжением, например, с кошками и ледорубом. Хорошее время для первого восхождения с конца июня по начало сентября. В любое время главное правило — идти в сопровождении профессионального гида, индивидуально или в небольших группах». Для восходителей в летнем сезоне действует специальный тариф «Альпинистский», который включает подъем и спуск на канатной дороге, причем спуститься можно через семь дней после подъема, сообщает пресс-служба Кавказ.РФ. Это сделано для того, чтобы гости могли пройти акклиматизацию и ночевать прямо на горе.