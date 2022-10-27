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"Эльбрус" дарит школьникам билет на канатные дороги за 100 рублей

"Эльбрус" дарит школьникам билет на канатные дороги за 100 рублей

27.10.2022 | 18:00
«Эльбрус» и «Архыз» поздравляют школьников и их родителей с осенними каникулами и дарят тариф «Пойдём гулять». Все гости горных курортов до 18 лет включительно смогут купить прогулочный билет на канатные дороги за 100 рублей, сообщает пресс-служба Кавказ.РФ, Акция действует с 29 октября по 6 ноября. Приобрести горный проездной можно только в кассах. Дети и подростки за сто рублей смогут подняться на трех очередях канатных дорог к верхней точке курорта, станции Гарабаши – самой высокогорной в стране. Со смотровой площадки на высоте 3847 метров можно увидеть эталонные виды на Главный Кавказский хребет и две вершины горы Эльбрус. Там же можно отправить открытку или письмо друзьям, опустив их в самый высокогорный почтовый ящик России, а также сделать несколько кадров в новых фотозонах курорта, съесть горячих хычинов и выпить горного чая. Дети до 5 лет включительно поднимаются на канатных дорогах обоих курортов бесплатно круглый год, но билет всё равно нужен. Чтобы получить льготу, в кассе необходимо подтвердить возраст ребенка документом.
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