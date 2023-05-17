Экспорт семян кукурузы в КБР увеличился на треть

Такие данные за период с января по апрель приводят в Северо-Кавказском управлении Россельхознадзора.
Ведомство контролирует процесс отправки семян. Главное, чтобы они были здоровыми. В целом с начала года за пределы республики отправили 11 тысяч тонн продукции.
По данным специалистов, она соответствует отраслевым и национальным стандартам и сертифицирована. В целом республика поставляет семена в 40 регионов России и страны ближнего зарубежья.
Сотрудники Россельхознадзора берут образцы из каждой партии и проверяют в лабораториях. Экспертиз несколько. И только если испытания пройдены, выдают сертификаты.
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