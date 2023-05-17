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Экспорт семян кукурузы в КБР увеличился на треть

Экспорт семян кукурузы в КБР увеличился на треть

17.05.2023 | 16:06
Такие данные за период с января по апрель приводят в Северо-Кавказском управлении Россельхознадзора. Ведомство контролирует процесс отправки семян. Главное, чтобы они были здоровыми. В целом с начала года за пределы республики отправили 11 тысяч тонн продукции. По данным специалистов, она соответствует отраслевым и национальным стандартам и сертифицирована. В целом республика поставляет семена в 40 регионов России и страны ближнего зарубежья. Сотрудники Россельхознадзора берут образцы из каждой партии и проверяют в лабораториях. Экспертиз несколько. И только если испытания пройдены, выдают сертификаты.   https://t.me/vestikbr
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