Экспорт семян кукурузы из КБР на 200 тонн превысил показатели прошлого года

Наращиваем экспорт… Вывоз семян кукурузы из Кабардино-Балкарии на 200 тонн превысил показатели аналогичного периода прошлого года. Такие цифры за январь опубликовали в Северо-Кавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В профильном министерстве отмечают, в республике выработали 15 тысяч тонн семян кукурузы. При потребности в четыре раза меньше. Остальное – на экспорт. В настоящее время семена отгружают в Ростовскую, Курскую, Белгородскую и Воронежскую области.
Впервые в списке – Белоруссия. Основная часть зерна идет в субъекты России. В Беларусь – 125 тонн. В дальнейшем географию отправок будут расширять.
Отметим, что производство кукурузы в Кабардино-Балкарии – один из ключевых сегментов нацпроекта “Международная кооперация и экспорт”, куда включена и госпрограмма “Экспорт продукции АПК”.
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