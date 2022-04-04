Эксперты прогнозируют рост турпотока в СКФО

Северный Кавказ может стать в этом весенне-летнем сезоне самым популярным туристическим направлением России, считают опрошенные эксперты отрасли и местные власти в регионах округа, сообщает ТАСС. Уже в первые месяцы года в отдельных регионах фиксируют рост турпотока и высокую заполняемость гостиниц - на это повлияло и смягчение антиковидных мер из-за стабилизации ситуации с коронавирусом в СКФО. В округе строят новые гостиницы и санатории, благоустраивают туристические места, планируют событийный туризм. "С одной стороны, люди могут начать экономить на отпусках, с другой - в регионы СКФО не нужна виза, отдых стоит недорого, а летом здесь не менее приятно, чем зимой. Мы вряд ли увидим тот же рост турпотока, который был в 2021 году, однако подготовимся к летнему сезону по максимуму", - сказал гендиректор АО "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев. Несмотря на некоторое замирание отрасли с отменой бронирований жилья, туров и экскурсий в ряде регионов, представители отрасли считают, что в майские праздники и летом турпоток будет расти. В Минкурортов КБР уверены, что в весенне-летний сезон неизменным спросом будет пользоваться Приэльбрусье и район Безенги с восхождениями и трекинговыми программами. Можно еще покататься на склонах самой высокой горы в Европе, горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" самый длинный в стране: в прошлом году завершился только в июле. В регионе практически все альплагеря предоставляют возможность размещаться в формате кемпинга, аналогичные услуги предлагает парк активных развлечений "ФлайЧегем", есть площадки и в Приэльбрусье. Майские праздники соберут в КБР любителей спорта на фестивале по скоростному забегу на Эльбрус "Red Fox Elbrus Race 2022" и на фестивале любителей внедорожной езды. В июле пройдет "Праздник Хичина", а к 100-летию государственности Кабардино-Балкарии в августе пройдет массовое восхождение на Эльбрус - "Эльбрусиада-100". Сентябрь порадует городскими праздниками: в Нальчике пройдет "Фестиваль цветов" и гастрофест "Яблочный джем".