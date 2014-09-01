ЕГЭ 2021 пройдет по единому для всей страны расписанию

Единый госэкзамен для выпускников школ пройдет по единому расписанию по всей стране, сообщил Рособрнадзор. Исключений для регионов, где наблюдается рост количества заразившихся коронавирусом – не будет. При этом, ЕГЭ пройдет с учетом всех необходимых мер безопасности. Основной период единого госэкзамена в 2021-ом начнется 31 мая и завершится второго июля. Дополнительный – с 12 по 17 июля. Стоит отметить, что ЕГЭ то в этом году должны будут сдать только те выпускники школ, кто намерен поступить в вуз.