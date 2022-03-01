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Единый кол-центр по коронавирусу в КБР принял 11 тысяч обращений с начала года

Единый кол-центр по коронавирусу в КБР принял 11 тысяч обращений с начала года

01.03.2022 | 15:27
Диагноз «коронавирус» врачи поставили Надежде Тетуевой два месяца назад. Кашель, температура… Это были первые признаки недуга. Нальчанка провела в госпитале 11 дней, а уже после проявились осложнения: одышка, тяжесть в ногах… Возраст почтенный – 68 лет. Решила не рисковать и обратилась за помощью в Единый кол-центр. Круглосуточно на связи с жителями республики – около полусотни операторов. Специалисты регионального кол-центра принимают вопросы, связанные с коронавирусом. По статистике каждый диалог длится от 3 до 15 минут. Продолжительность звонка в «Службу 122»  зависит от содержания вопроса. А бывают они самые разные, рассказывают операторы. Звонки поступают беспрерывно. С начала года получили примерно 11 тысяч обращений. В кол-центре помогают жителям вызвать врача на дом, если есть симптомы коронавируса, консультируют по вопросам вакцинации и решают множество иных проблем, связанных со здоровьем. Сейчас в службу обращаются примерно 300 человек в день. Каждую заявку фиксируют, обрабатывают и при необходимости передают запрос в лечебные учреждения. Теперь на помощь Надежде Тетуевой спешат медики третьей нальчикской поликлиники. Прибыв на место, они проводят стандартные измерения и дают рекомендации, как поскорее избавиться от последствий ковида. А Надежда Тетуева не устает благодарить всех тех, кто помогает ей сохранить здоровье.
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