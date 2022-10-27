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Единственную школу в Аушигере впервые капитально ремонтируют

Единственную школу в Аушигере впервые капитально ремонтируют

27.10.2022 | 16:04
Урок физики у старшеклассников проходит в непривычных условиях. Связано это с тем, что сейчас в школе Аушигера – капитальный ремонт. Занятия организовали в корпусе, где к восстановительным работам еще не приступили. Образовательное учреждение открылось в 1984-м. С годами потребовался ремонт. Было несколько косметических. И вот первый капитальный – по программе развития образования в Кабардино-Балкарии. Начали с трехэтажного блока. Здесь заменили кровлю, окна, двери, коммуникации, обновили стены и полы. Во время ремонта учебный процесс в школе не прерывают – а знания здесь получают больше 600 детей. Ремонт трехэтажного блока строители планируют завершить к началу декабря. После приступят к обновлению остальных сегментов. Все работы должны завершить в августе 23-го года.   https://t.me/vestikbr
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