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Единороссы КБР организовали посещение цирка для детей из Херсонской области

Единороссы КБР организовали посещение цирка для детей из Херсонской области

26.12.2022 | 11:01
Разнообразить досуг и создать новогоднее настроение… Региональное отделение партии «Единая Россия» организовало настоящий праздник детям из Херсонской области, которые сейчас находятся в Кабардино-Балкарии. Им обеспечили поход в цирк. Два часа веселья и смеха… Равнодушными не остались даже взрослые, которые сопровождали ребят. Говорят, цирк – это всегда чудеса! Здесь можно побывать в настоящей сказке и почувствовать себя частью волшебного мира. Зрителям показали увлекательное шоу. Жонглёры, акробаты, и… весёлый клоун Зурик! На глазах у ребят мастера циркового искусства укрощали огонь и металл. Свои способности демонстрировали и дрессированные животные. В региональном отделении партии отметили, благотворительные акции в дни новогодних праздников будут продолжать.   https://t.me/vestikbr
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