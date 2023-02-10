Единороссы и представители общественной организации “Вече” навестили в Нальчике семьи мобилизованных

У Светланы Малько в специальной военной операции участвует муж. Связь поддерживают по телефону: созваниваются, когда у него появляется возможность. В семье двое детей – сын и дочь.
Навестить семью решили представители партии “Единая Россия”: приехали с продуктами и средствами личной гигиены для малышей.
У Махти Маккаева в зоне СВО находятся оба сына. Младший пока не женат, а старшего ждет дома супруга с двумя дочерями. К Махти Маккаеву наведался руководитель Общества русской истории и культуры “Вече” Роман Литвинов – привез провизию.
Нальчикские единороссы, а также общественники сообщили, что члены семей мобилизованных могут обращаться к ним по самым разным вопросам, в том числе бытовым и юридическим. Готовы оказать и моральную поддержку.
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