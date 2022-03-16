«Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект о признании военных, участвующих в спецоперации на Украине, ветеранами боевых действий. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Депутат Госдумы от Кабардино-Баларии Заур Геккиев считает инициативу справедливой и необходимой. «Каждый день по всей стране проходят акции в поддержку нашей армии. Мужество и самоотверженность военных, которые ежедневно, рискуя жизнью, защищают честь нашей Родины, вызывает восхищение и благодарность у населения», – добавил депутат. По мнению Заура Геккиева, нововведение обеспечит участникам спецоперации заслуженные социальные гарантии на законодательном уровне. Документ сейчас разрабатывают совместно с министерством обороны. В ближайшее время его внесут в Госдуму на рассмотрение. Согласно инициативе «Единой России», военнослужащие, задействованные в спецоперации, получат право на ежемесячные выплаты и налоговые льготы, санаторно-курортное лечение, медицинское обслуживание вне очереди, скидку при оплате услуг ЖКХ и другие преференции.