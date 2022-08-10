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“Единая Россия” проверила в Нальчике безопасность дорожного движения рядом со школами

“Единая Россия” проверила в Нальчике безопасность дорожного движения рядом со школами

10.08.2022 | 15:44
Сегодня в Нальчике началась акция от “Единой России” и городской администрации. Ее цель – предупредить ДТП, где могут пострадать дети. Это часть реализации партийного проекта “Безопасные дороги”. Активисты начали с площадок возле восьмой школы и 14 гимназии. На пешеходной части перед светофорами решили нанести яркие предупреждающие надписи: “Возьми ребенка за руку”, “Сними капюшон и наушники”, “Смотри по сторонам”. Перед новым учебным годом организаторы акции планируют оборудовать возле нальчикских школ автоплощадки – места, где дети смогут на практике изучать Правила дорожного движения. А на проезжей части дорог нанесут объемную 3D-разметку, обозначающую пешеходные переходы. Акция завершится 31 августа.
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