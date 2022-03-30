«Единая Россия» и Минпросвещения проконтролируют выполнение программ капремонта школ

«Единая Россия» совместно с федеральным Минпросвещения разработала меры, гарантирующие выполнение программ капремонта школ и обеспечения учащихся горячим питанием. Они будут выполняться, несмотря на санкции, заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Это ключевой раздел Народной программы «Единой России», на который уже выделены средства из госказны. Каждое нарушение заявленных сроков повлечет за собой ответственность, вплоть до снятия с должностей виновных. Партия намерена направить в правительство предложение о перераспределении между регионами средств на капремонт школ в тех случаях, когда сроки реализации не соблюдаются. За два ближайших года на капитальное восстановление общеобразовательных учреждений страны направят больше 90 миллиардов рублей. Чтобы повысить эффективность расходов, предложено их оптимизировать и упростить некоторые процедуры. К примеру, не проводить конкурсы по выбору подрядчиков, когда это возможно. Инициативу партии поддержал депутат Госдумы от Кабардино-Балкарии Заур Геккиев. Законодатель отметил, что реализацию этой приоритетной программы станут контролировать не только единороссы, но и представители общественности – депутаты, педагоги, родители и сами ученики.