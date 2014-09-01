«Единая Россия» завершила очередной этап отбора кандидатов

«Единая Россия» завершила очередной этап отбора кандидатов для формирования списков на предстоящих 19-го сентября выборах, сообщили в региональном исполкоме партии. Участвовать могли все избиратели, зарегистрированные на территории страны. Это традиционное предварительное внутрипартийное голосование. Кандидатов выдвигали с середины марта по середину мая. Заявки на участие подали больше семи с половиной тысяч человек. Треть из них — женщины, треть – молодежь до 35 лет. Немало беспартийных, а также тех, кто проявил себя в добровольческом движении. Основное внутрипартийное голосование пройдет в онлайн-формате с 24 по 30 мая. А в последний день состоится еще и очное — на избирательных участках. По результатам определят кандидатов на выборы. Итоги станут известны к началу июня.