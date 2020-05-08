«Единая Россия» проводит Неделю приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан

Региональная общественная приемная «Единой России» в Кабардино-Балкарии объявила Неделю приемов по вопросам защиты трудовых прав граждан в условиях распространения коронавируса. Акция рассчитана на период с 6 по 12 мая и проходит дистанционно.

Жители республики могут направлять свои вопросы, которые рассмотрят депутаты, представители министерств и ведомств, профессиональные юристы. Обращения могут касаться фактов нарушения трудовых прав в условиях пандемии или содержать законотворческие инициативы. 11 мая на вопросы будет отвечать председатель профильного комитета Парламента КБР Хусейн Кажаров, сообщили в региональной общественной приемной лидера партии «Единая Россия» в КБР.

Записаться на онлайн-прием можно по телефону — (8662) 77-00-40,

с 9:00 до 18:00 ежедневно, включая субботу и воскресенье.