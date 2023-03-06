Дзюдоисты республики представят КБР на первенстве России

Два дня за награды в мужских и женских весовых категориях боролись спортсмены из 14 регионов страны. Приехали дзюдоисты из Московской, Ленинградской, Воронежской областей, Краснодарского края… На всероссийских соревнованиях были представлены и все субъекты Северного Кавказа. Посвятили турнир столетию физкультурно-спортивного общества «Динамо». Представитель Федерации дзюдо страны Анатолий Ларюков отметил, что ограничения для участия российских спортсменов в международных турнирах – временные, и им надо быть постоянно готовыми к большим стартам. Турнир в Нальчике – тоже подготовительный. Борьба на татами оказалась крайне напряженной. Лучшие представители команд юниоров в возрасте до 23 лет выходили на площадку, чтобы доказать, что они профессиональнее соперников. Всего спортсменов было около 200. Категорий – около полутора десятков. В весе до 60 килограммов встретились Имран Моздогов из Кабардино-Балкарии и Турпал Хабибуллаев из Чечни. Основное время завершилось ничьей. В дополнительное более успешным оказался гость. В первый день победителем в весе до 81 килограмма стал представитель Кабардино-Балкарии Таулан Байсиев. Всего же у наших дзюдоистов – семь наград различного достоинства… Турнир в Нальчике дал лидерам шанс отправиться на первенство России, которое состоится в середине марта в Екатеринбурге.