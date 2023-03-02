home
Главная
>
Новости
>
Дзюдоисты КБР успешно выступили в Иране

Дзюдоисты КБР успешно выступили в Иране

02.03.2023 | 17:25
Дзюдоисты из Кабардино-Балкарии представляли Россию в Тегеране на международных соревнованиях. Это был клубный турнир «Кубок Персидского залива». Съехались 12 команд – семь из Ирана, три из Ирака, одна из Афганистана и представители нальчикского спортклуба «Локомотив». По итогам соревнований россияне заняли второе место, уступив одной из иранских команд со счетом 4:3... В республиканском министерстве спорта решили провести пресс-конференцию с серебряными призерами международного турнира. Дзюдоисты рассказали, что их соперники физически были более подготовленными, однако в технике наши спортсмены не уступали. Теперь воспитанники тренера Олега Саральпова, побывавшие в Тегеране, готовятся к предстоящему чемпионату России по дзюдо.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных