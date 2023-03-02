Дзюдоисты КБР успешно выступили в Иране

Дзюдоисты из Кабардино-Балкарии представляли Россию в Тегеране на международных соревнованиях. Это был клубный турнир «Кубок Персидского залива». Съехались 12 команд – семь из Ирана, три из Ирака, одна из Афганистана и представители нальчикского спортклуба «Локомотив». По итогам соревнований россияне заняли второе место, уступив одной из иранских команд со счетом 4:3... В республиканском министерстве спорта решили провести пресс-конференцию с серебряными призерами международного турнира. Дзюдоисты рассказали, что их соперники физически были более подготовленными, однако в технике наши спортсмены не уступали. Теперь воспитанники тренера Олега Саральпова, побывавшие в Тегеране, готовятся к предстоящему чемпионату России по дзюдо. https://t.me/vestikbr