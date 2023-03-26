Дзюдоисты Кабардино-Балкарии завоевали 13 медалей

В Нальчике прошел традиционный межрегиональный турнир по дзюдо, посвящённый Дню возрождения балкарского народа. За награды боролись 200 спортсменов 2007-2009 года рождения из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Ставропольского края, РСО-Алании.
Победителями в своих возрастных категориях стали Алан Гаев, Ислам Казиев, Дамир Бесланеев.
Серебро завоевали Сафарби Камбиев, Ахмед Цавкилов, Инал Машуков, Ренат Жекамухов. Бронза: Инал Таов, Адам Дохов, Инал Черкесов, Абдульсамат Мурачаев, Хаджимуса Мизиев, Идар Жилов.
Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.
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