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Дзюдоисты Кабардино-Балкарии завоевали 13 медалей

Дзюдоисты Кабардино-Балкарии завоевали 13 медалей

26.03.2023 | 14:28
В Нальчике прошел традиционный межрегиональный турнир по дзюдо, посвящённый Дню возрождения балкарского народа. За награды боролись 200 спортсменов 2007-2009 года рождения из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Ставропольского края, РСО-Алании. Победителями в своих возрастных категориях стали Алан Гаев, Ислам Казиев, Дамир Бесланеев. Серебро завоевали Сафарби Камбиев, Ахмед Цавкилов, Инал Машуков, Ренат Жекамухов. Бронза: Инал Таов, Адам Дохов, Инал Черкесов, Абдульсамат Мурачаев, Хаджимуса Мизиев, Идар Жилов. Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней.   https://t.me/vestikbr
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