Дзюдоисты из КБР завоевали три медали на международном турнире в Санкт‑Петербурге

Юные дзюдоисты принесли в копилку Кабардино-Балкарии три медали… Награды они завоевали в Санкт-Петербурге на международном турнире по дзюдо на кубок губернатора. В нем участвовали свыше тысячи спортсменов до 18 лет не только из России, но и Армении, Белоруссии и Таджикистана.
Лучших определяли в течение двух дней. Конкуренция была довольно высокой. Победителем состязаний в весовой категории до 66 кг стал Кантемир Хуранов. Золото среди девушек выиграла Алина Гаданова, а серебро – Дилиана Шадова.
Турнир стал вторым этапом отбора в юношескую сборную России, которая в этом сезоне выступит на трех официальных стартах: первенстве Европы в Испании, мировом – в Эквадоре и юношеских Олимпийских играх в Сенегале. Спортсменов тренируют Алим и Залим Гадановы, Геннадий Лукьянов, Залим и Беслан Дзуевы.
https://t.me/vestikbr