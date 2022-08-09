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Дзюдоисты из КБР успешно выступили на первенстве СКФО

Дзюдоисты из КБР успешно выступили на первенстве СКФО

09.08.2022 | 20:37
В Грозном завершилось Первенство СКФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Всего в соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов. Среди 67 представителей Кабардино-Балкарии победителем турнира в своей весовой категории стал Соблиров Атмир (66кг). Серебряными призерами стали: Кужев Тамерлан (46кг), Абдулаев Салим (66 кг), Ахаминова Алиса (44кг), Хуштова Динара (52кг). Бронзу завоевали: Озов Адам (60кг), Деров Айдамир (73кг), Темукуев Астемир (81кг), Кодзокова Илана (40кг), Хуранова Карина (48кг). Турнир является отборочным стартом на первенство России, которое пройдёт в Саранске в конце августа этого года.
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