Дзюдоисты из КБР успешно выступили на первенстве СКФО

В Грозном завершилось Первенство СКФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Всего в соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов. Среди 67 представителей Кабардино-Балкарии победителем турнира в своей весовой категории стал Соблиров Атмир (66кг). Серебряными призерами стали: Кужев Тамерлан (46кг), Абдулаев Салим (66 кг), Ахаминова Алиса (44кг), Хуштова Динара (52кг). Бронзу завоевали: Озов Адам (60кг), Деров Айдамир (73кг), Темукуев Астемир (81кг), Кодзокова Илана (40кг), Хуранова Карина (48кг). Турнир является отборочным стартом на первенство России, которое пройдёт в Саранске в конце августа этого года.