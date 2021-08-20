Дзюдоист из КБР Ролан Кунижев принес сборной России золотую медаль на юношеском первенстве Европы





Дзюдоист из Кабардино-Балкарии Ролан Кунижев принес сборной России золотую медаль на юношеском первенстве Европы, которое завершилось в Риге. 17-летний спортсмен выступал в весовой категории до 73 кг. В отборочном цикле он одержал четыре победы. Выиграл и в финальной схватке – с соперником из Сербии. В результате обеспечил команде своей страны золотую медаль. Тренирует Ролана Кунижева мастер спорта международного класса Залим Гаданов. В европейском первенстве по дзюдо участвовали около 400 юношей и девушек, которые представляли четыре десятка государств.