Дыхание Эльбруса: туристам удалось запечатлеть редкое природное явление

В Кабардино-Балкарии группа туристов стала свидетелем редкого природного явления на склонах Эльбруса. Столбы пара поднимались из трещины, образовавшейся в горной породе.

Запечатлеть момент выхода газа из недр земли и разрушение части склона удалось Анастасии Даниловой. Отснятые кадры она выложила в своем блоге. Ролик быстро разлетелся по пабликам и набрал популярность в интернете. Пользователи высказывают совершенно разные мнения по поводу увиденного. Один из комментариев принадлежит известному в КБР краеведу Виктору Котлярову.

«Явление, о котором развернулась дискуссия в соцсетях, более того она даже вызвала панические настроения, достаточно широко известно. Это отверстие, которое называется «фумарола» и из него выбиваются газы, так называемые «магмы». В трещинах они образуются, выходят через трещины», — считает Виктор Котляров.

Место, где снято видео, называется «Поляна грибов». Расположено оно на северном склоне Эльбруса. Как утверждают ученые, проявление такой активности вулкана в виде выхода газов и термальных вод известно и хорошо изучено. Виктор Котляров признается, что и сам стал однажды свидетелем этого явления в одном из походов с Шакиром Тенишевым. Кроме того, краевед напомнил, что подобные факты описывали многие путешественники, и привел в качестве примера книгу известного альпиниста Виктора Корзуна «Три года на Эльбрусе».

Но какие бы эмоции не вызывали у туристов разные природные факты и какие бы мнения не высказывались в сети, рассудить спор могут только эксперты-исследователи.