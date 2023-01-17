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Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов провел занятия со спортсменами сборной КБР по вольной борьбе

Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов провел занятия со спортсменами сборной КБР по вольной борьбе

17.01.2023 | 16:14
Стоять в партере на тренировке, чтобы на соревнованиях его избежать… Члены сборной Кабардино-Балкарии по вольной борьбе сегодня тренируются под руководством одного из самых титулованных спортсменов России, двукратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Романа Власова. Капитан сборной страны в республике – частый гость. Тренировочный сбор под руководством Романа Власова спортсмены называют большой удачей. Глубокие знания, личная методика и, конечно, бесценный опыт… Всем этим олимпийский чемпион готов щедро делиться, ну и затем ждать побед уже от них. Сам борец – также в режиме усиленной подготовки. По его словам, важно сохранять крепкую физическую форму: через полтора года – Олимпийские игры в Париже, на которые российские спортсмены рассчитывают попасть… Тренировочные сборы под руководством Романа Власова в Кабардино-Балкарии продолжатся еще неделю. А результаты, возможно, будут уже в ближайшее время. Сборная Кабардино-Балкарии по вольной борьбе сейчас готовится к серьезным международным соревнованиям. 24 января в Красноярске стартует турнир Ивана Ярыгина. Наш регион будут представлять 7 спортсменов, еще двое – в параллельном зачете.   https://t.me/vestikbr
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