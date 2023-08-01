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Двухтомник поэтессы Инны Кашежевой издан в Нальчике

Двухтомник поэтессы Инны Кашежевой издан в Нальчике

01.08.2023 | 17:07
В Нальчике вышел в свет двухтомник Инны Кашежевой, который назвали «Поэзия сердца». На 900 страницах опубликованы все произведения автора. Источниками стали сборники стихотворений, изданные в Нальчике и Москве, а также архивные материалы. Над книгами работали полгода: требовался тщательный редакторский анализ. Издали двухтомник благодаря поддержке почитателей творчества поэтессы. «Звезда» Инны Кашежевой взошла в 60-х. Она автор сотен произведений. На ее стихи писали песни, которые исполняли самые популярные артисты Советского Союза. Каждый год в Нальчике проводят литературные вечера и концерты, посвященные ее творчеству. На ул.Кабардинской установили памятник в честь автора, а на Аллее поэзии в Атажукинском саду высечены строки из ее стихотворения.   https://t.me/vestikbr
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