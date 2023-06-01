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Двухлетие проекта «Добрая среда» в Нальчике отметили праздничным концертом

Двухлетие проекта «Добрая среда» в Нальчике отметили праздничным концертом

01.06.2023 | 16:00
За два года участники телепроекта «Добрая среда» успели стать большой творческой семьей. Они знакомились с достопримечательностями, ходили в театры и музеи, создавали поделки, пекли хлеб, расписывали пряники… Это особенные дети. И подход к ним – особенный… Здесь детям помогают развиваться по самым разным направлениям – рисование, лепка, пение, чтение стихов… Цели у клуба «Добрая среда» масштабные, рассказывает автор проекта Людмила Казанчева. Есть необходимая для этого техника. Приобрели ее при участии благотворителей… С двухлетием «Добрую среду» поздравили те, кто был и остается неравнодушным к проекту все это время. Представитель Службы судебных приставов адресовал организаторам теплые слова, а также вручил Благодарственное письмо. На большом экране показали мультфильмы, которые смонтировали на основе рисунков и рассказов участников проекта. «Особенные» дети каждую среду встречаются в телецентре и под руководством наставников учатся новому. С ребятами работают известные в республике деятели искусств и общественники. И процесс этот – увлекательный и запоминающийся. В честь двухлетия клуба «Добрая среда» устроили самый настоящий праздник с подарками, а в концертной программе участвовали популярные артисты.   https://t.me/vestikbr
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