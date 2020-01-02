Дворец театров в Кабардино-Балкарии будет достроен





На завершение строительства Дворца театров в Нальчике выделено более 750 млн., рублей. Соответствующее поручение Минкультуры России дал Президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Средства из федерального бюджета будут поступать поэтапно: 279 млн рублей – в этом году и 479,6 млн – в следующем. Срок исполнения поручения – 1 марта 2020-го. Напомним, в конце ноября прошлого года в Нальчике на заседании Совета по межнациональным отношениям руководитель профильного федерального ведомства Владимир Мединский попросил президента страны поддержать завершение строительства культурного центра в Нальчике. Объект возводится с 2002 года. Изначально там планировалось разместить все национальные театры республики, но со временем проект потерял свою актуальность, потому было принято решение создать культурный центр.